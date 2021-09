Avonturier Jelle Veyt heeft een opmerkelijke hobby. Hij rijdt met de fiets naar de hoogste bergen in de wereld, om ze dan te beklimmen. In 2017 ontsnapte hij nipt aan de dood tijdens de beklimming van de Mount Everest. “De maanden daarna was ik daar nog altijd serieus van onder de indruk”, vertelt hij in de Cooke & Verhulst show.