“Regenzone schuift ’s ochtends van west naar oost, ook vrij winderig”

Woensdagochtend zal er een regenzone van west naar oost over Limburg schuiven. We mogen op de meeste plaatsen zo’n 4 tot 5 liter per vierkante meter verwachten.

Na de passage van de regenzone blijft het overwegend droog maar vooral over het noorden van de provincie blijft de kans op losse buien heel de dag aanwezig. Naar de avond toe vergroot overal de kans op een aantal buien.

De temperatuur geraakt niet veel hoger meer dan een graad of 15.

Tijdens de ochtenduren mogen we rukwinden rond 50 km per uur verwachten. Later op de dag kunnen er soms pieken tussen 40 en 50 km per uur uit het westen inzitten. In de loop van de avond zal het wat rustiger worden.

Er volgt een droge en frisse nacht naar donderdag. Onder brede opklaringen kan de temperatuur richting 5 à 6°C zakken.

