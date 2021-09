Zijn wilde jaren met Kate Moss en Amy Winehouse liggen achter hem: Pete Doherty is verloofd

Pete Doherty (links), deze zomer gefotografeerd in Frankrijk. — © Reporters

Het zag er lange tijd niet naar uit dat het ervan zou komen, maar rocker Pete Doherty (42) heeft zich nu toch verloofd met zijn vriendin Katia de Vidas, een specialiste in filmmontage. Doherty kampte jarenlang met een zware drugsverslaving, maar ondertussen is hij ruim twee jaar van de heroïne af. Hij leidt nu een rustig leven in Frankrijk met Katia, die hij nu tot zijn vrouw wil maken.

Midden de jaren 2000 had Doherty een relatie met model Kate Moss en hij had ook een kortstondige affaire met wijlen Amy Winehouse. (jdr)