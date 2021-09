Het vuur sloeg via het dak over van de ene woning op de andere. — © Toon Royackers

Zonhoven

Voor de tweede keer in zes jaar tijd is de woning van de familie Stiers in Zonhoven uitgebrand. In 2015 kon het gezin ’s nachts al eens ternauwernood uit hun brandende huis ontkomen. Dinsdagnamiddag stond hun woning alweer in lichterlaaie.