Kunst in het Mediahuis moet creativiteit stimuleren. — © TV Limburg

Hasselt

Kunst strijkt neer in het Hasseltse Mediahuis. Het gebouw van TV Limburg en Het Belang van Limburg wordt opgewaardeerd met een tiental kunstwerken van Pas Foundation. Dat is een stichting opgericht door Piet Stockmans die kunst ontsluit in het bedrijfsleven om daar de creativiteit te stimuleren. Pas Foundation valt onder de Koning Boudewijnstichting en heeft enkele toonaangevende Limburgse bedrijven als partner.