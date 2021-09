OVERZICHT. Ajax klopt nu ook Besiktas en kent perfecte start in Champions League, Batshuayi trapt op de paal

Ajax start de groepsfase van de Champions League zo met een perfecte zes op zes, terwijl Besiktas achterblijft met nul op zes. Nog in groep C is er om 21 uur Dortmund-Sporting.

Shakhtar en Inter schieten weinig op met draw

Shakhtar Donetsk en Inter hadden in groep D allebei hun openingsmatch verloren, maar kwamen in Kiev niet tot scoren. Door het gelijkspel zijn Sheriff Tiraspol en Real Madrid nu al zeker dat ze de eerste twee plaatsen blijven bezetten. Om 21 uur neemt Real Madrid het op tegen Sheriff.

Uitslagen:

Ajax-Besiktas 2-0

Shakhtar-Inter 0-0