Zorgen fusiezorgen Heers voor uit elkaar vallen gemeente?

Heers

Fusiezorgen in Heers. De gemeente vreest dat ze uit elkaar zal vallen en een deel bij Sint-Truiden en een ander deel bij Tongeren zal gevoegd worden. Omdat Borgloon voor Tongeren kiest, is Heers geïsoleerd en kan het geen kant meer op. Opmerkelijk, de voltallige oppositie in de gemeenteraad vraagt in een gezamenlijke verklaring aan burgemeester Pirard om iets te ondernemen, voor het te laat is. De burgemeester zegt dat er geen haast bij is. Hij wil het fusiedebat liefst uitstellen tot 2025. Als het dan toch zover komt, gaat zijn voorkeur uit naar een grote Haspengouwse fusie van het kanton Borgloon. Maar die is verder af dan ooit, nu Borgloon en Tongeren in hetzelfde bed liggen.