Sint-Vincentius: “Coronacrisis duwt meest kwestbaren nog dieper in de put.”. — © TV Limburg

De coronacrisis heeft de meest kwetsbaren in onze provincie nog dieper in de put geduwd. Dat zegt Davy Dupont van Sint-Vicentius Limburg. Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen uit de middenklasse zijn het slachtoffer geworden van de pandemie. Vandaag kloppen in Limburg 10.000 mensen aan bij de armoedevereniging voor hulp, en dat aantal blijft toenemen.