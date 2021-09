Scherpe kritiek op WHO na berichten over seksueel misbruik in Congo

Humanitaire hulpverleners hebben tientallen vrouwen en enkele mannen seksueel uitgebuit tijdens hun ebola-operatie in de Democratische Republiek Congo. Dat blijkt uit een rapport dat de onderzoekscommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag heeft gepresenteerd.

De WHO concentreerde al haar activiteiten op de bestrijding van de ziekte, klinkt het. De risico’s van seksuele uitbuiting kwamen daarom niet in beeld en de organisatie was ook niet voorbereid om de klachten te behandelen. De commissie sprak met 63 getroffen vrouwen en twaalf mannen. 83 mogelijke daders werden geïdentificeerd, waarvan er zeker 21 met de WHO samenwerken. De vrouwen uitten beschuldigingen tegen WHO-artsen en hoger personeel, onder wie lokale werknemers en buitenlanders.

In de openingstekst schetst de onderzoekscommissie - in oktober 2020 opgericht door Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO - een zeer donker beeld van de situatie ter plaatse. Het rapport heeft het over “het grote aantal gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik tijdens de reactie op de tiende ebola-uitbraak, die allemaal hebben bijgedragen aan het vergroten van de kwetsbaarheid van de vermoedelijke slachtoffers. Die kregen ook niet de nodige hulp en bijstand die dergelijke vernederende ervaringen vereisten.”

De zaken kwamen een jaar geleden via berichten in de media aan het licht. Meer dan 50 vrouwen meldden dat mannen hen tijdens de ebola-uitbraak van 2018 tot 2020 dwongen tot seks in ruil voor een job of hen ontsloegen als ze weigerden seks te hebben. Volgens berichten van de humanitaire nieuwsorganisaties “New Humanitarian” en de “Thomson Reuters Foundation” werden vrouwen getroffen die werkten als koks, schoonmaaksters of in voorlichtingsprogramma’s voor de bevolking. Ze zouden korte contracten hebben gekregen voor ongeveer 50 tot 100 dollar per maand, meer dan twee keer zoveel als lokale banen.

Eind mei hadden ongeveer vijftig lidstaten van de WHO publiekelijk hun frustratie geuit over de traagheid van de onderzoeken en het gebrek aan transparantie. Ze uitten hun bezorgdheid na berichten in de media waarin werd gesuggereerd dat het management van de WHO op de hoogte was van gevallen van seksuele uitbuiting, aanranding en seksuele intimidatie en die niet had gemeld zoals vereist door het protocol van de WHO en de Verenigde Naties.