SPD aan zet bij regeringsvorming, zegt leider CSU

Als die drie partijen er niet uitkomen dan is de conservatieve unie van de CDU en de CSU klaar om de gesprekken aan te gaan. Maar SPD-leider “Olaf Scholz heeft nu duidelijk een betere kans om kanselier te worden”, zei CSU-leider Markus Söder op een persconferentie in Berlijn. Hij noemde de verkiezingsuitslag voor de CDU/CSU een “zware nederlaag”, die gerespecteerd moet worden. De Beierse minister-president onderscheidt zich daarmee duidelijk van zijn christendemocratische tegenhanger in de kanselierpartij (CDU), Armin Laschet. Die laatste is nog steeds van plan om Angela Merkel op te volgen, ondanks de tweede plaats in de parlementsverkiezingen zondag.

“Op basis van dit verkiezingsresultaat is er geen mandaat om te regeren”, zei Söder. De conservatieven behaalden de slechtste verkiezingsuitslag sinds 1949, met 24,1 procent van de stemmen voor de CDU/CSU. Onder leiding van Merkel haalden ze nog 32,9 procent in 2017. Söder had zichzelf eerder ook kandidaat gesteld om bondskanselier te worden, maar haalde het niet van Laschet.

Steeds meer van zijn eerdere medestanders en leidinggevenden van CDU/CSU laten Laschet nu vallen. Als de CSU zich distantieert van de partij van Merkel, zal ze niet eens kunnen proberen een coalitie te vormen met de groenen en de liberalen. Zonder de Beierse parlementsleden heeft de partij immers te weinig zetels in de Bundestag.