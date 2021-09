Niet-gevaccineerden om medische redenen krijgen gratis PCR-testen

Wie omwille van medische redenen niet gevaccineerd kan worden, zal binnenkort gratis PCR-testen ter beschikking krijgen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd in de bevoegde Kamercommissie. Volgens parlementslid Robby De Caluwé (Open VLD), die de vraag aan de minister stelde, wordt daar momenteel een Koninklijk Besluit voor opgemaakt.

Hoewel elke Belg toegang krijgt tot een gratis vaccinatie, mag niet iedereen een coronavaccin krijgen. Sommige mensen zijn allergisch aan bestanddelen van de vaccins en kunnen niet ingeënt worden. Wie niet gevaccineerd is kan toch een Covid Safe Ticket krijgen door een recente besmetting met de ziekte of een niet-terugbetaalde negatieve PCR-test.

Minister Vandenbroucke antwoordde dinsdagmiddag in de Kamercommissie positief op de oproep van Kamerlid De Caluwé om de groep niet-gevaccineerden omwille van medische redenen toegang te geven tot gratis PCR-testen. “Dit is een belangrijke stap. Deze mensen mogen niet de dupe zijn van het feit dat ze niet gevaccineerd kunnen worden om gezondheidsredenen”, zegt De Caluwé in een reactie. Het Koninklijk Besluit wordt momenteel opgemaakt.