Twintig luchthavens verantwoordelijk voor kwart broeikasuitstoot luchtvaartsector

De zogenaamde “Airport Tracker” baseert zich op een berekening van de broeikasgasuitstoot van meer dan 1.300 luchthavens wereldwijd, maar ook - en vooral - op de uitstoot die gecreëerd wordt door de vliegtuigen die op die luchthavens opstijgen. Het gaat om cijfers uit 2019. De hoogste uitstoot van passagiersvervoer werd gemeten in Dubai (16,6 miljoen ton CO2), London Heathrow (16,2 miljoen), Los Angeles International (15,3 miljoen) en New York JFK (12,9 miljoen). Ook Charles de Gaulle in Parijs en de luchthavens in Peking, Hongkong, Singapore, Frankfurt en Seoel halen een uitstoot van meer dan tien miljoen ton CO2.

In ons land zijn de luchthavens van Zaventem en Charleroi goed voor een CO2-uitstoot van respectievelijk 2,37 miljoen ton en 0,43 miljoen ton. Beide luchthavens behoren niet tot de twintig meest vervuilende. Schiphol in Amsterdam doet dat wel, op een zestiende plaats.

In 2019 waren broeikasgassen die gelinkt konden worden aan luchtvaart gestegen tot één miljard ton CO2, ofwel 2,5 procent van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot. Twee derde van die uitstoot gebeurt in rijke landen. In de top 100 van grootste vervuilers staat slechts één Afrikaanse luchthaven. Volgens de denktanken en ngo’s die het onderzoek uitvoerden, vormt de luchtvaartsector een ernstige bedreiging om de doelen te bereiken die werden vooropgesteld in het klimaatakkoord van Parijs. Het International Council on Clean Transportation (ICCT), het Overseas Development Institute (ODI) et Transport & Environment (T&E) zetten hun schouders onder het onderzoek.