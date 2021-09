Wilmès over zaak Rusesabagina: “We kunnen niets doen zonder de medewerking van Rwanda”

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) benadrukte dinsdag het belang van de voortzetting van de dialoog met de Rwandese autoriteiten in de zaak van Paul Rusesabagina. Die werd op 20 september door een rechtbank in Kigali veroordeeld wegens terrorisme.

Verschillende kamerleden ondervroegen de minister in de commissie over het dossier en eisten de repatriëring van de Belgisch-Rwandese burger. “We moeten kunnen praten over humanitaire vrijlating en de repatriëring van een Belg die het voorwerp is geweest van een gedwongen verdwijning”, benadrukte Samuel Cogolati (Ecolo-Groen). Zijn collega Wouter De Vriendt (Groen) meende dat op zijn minst de Rwandese ambassadeur in Brussel op het matje kan worden geroepen. Voor Els Van Hoof (CD&V) moet de Belgische hulp aan Rwanda en “aan een staatsapparaat” waaraan schendingen van de mensenrechten worden verweten, worden aangepakt.

In de oppositie zette François De Smet (DéFI) vraagtekens bij de uitvoering van de overeenkomst voor wederzijdse rechtshulp tussen België en Rwanda, die hij als “asymmetrisch” beschouwt.

Sinds september hebben de Belgische diensten de situatie van Rusesabagina op de voet gevolgd, zei minister Wilmès, die herinnerde aan de vele contacten tussen Brussel en Kigali over de kwestie. Toen het vonnis werd bekendgemaakt, stelde België de condities van het proces ter discussie in een persbericht. Dat leidde tot de annulering van een ontmoeting tussen Wilmès en haar Rwandese ambtgenoot Vincent Biruta in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In Brussel vond echter een ontmoeting plaats tussen de kabinetschef van de Belgische minister en de Rwandese ambassadeur.

“Er kan niets worden gedaan zonder de medewerking van de Rwandezen. We proberen zo veel mogelijk kanalen open te houden om Paul Rusesabagina zo veel mogelijk te helpen”, legde minister Wilmès uit. Dat Rwanda Rusesabagina als een Rwandees staatsburger beschouwt, maakt de taak echter gecompliceerd, aldus nog Wilmès.