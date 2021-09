Vlaamse zorginstellingen zullen eindelijk vaccinatiegraad bekendmaken

De vaccinatiegraad van werknemers in de zorg. Daar wou minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zicht op krijgen en transparant over communiceren. Woensdag 29 september publiceren daarom meer dan 500 Vlaamse zorgvoorzieningen hun vaccinatiecijfers. En daaruit blijkt dat meer dan 65 procent van de deelnemende voorzieningen een vaccinatiegraad van meer dan 95 procent behaalt bij hun werknemers. Dat meldt het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg.

544 Vlaamse zorgvoorzieningen, 60 procent van de erkende zorginstellingen, hebben tijdig hun cijfers aangeleverd om een eerste meting op te maken van de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel in Vlaanderen. Die cijfers zullen woensdag 29 september bekend worden gemaakt op Zorgkwaliteit.be. Het idee is dat er maandelijks updates zullen komen van die cijfers.

Uit de eerste meting blijkt dat meer dan 65 procent van de deelnemende voorzieningen een vaccinatiegraad bereikt van 95 procent of meer. Bij de algemene ziekenhuizen en de revalidatieziekenhuizen ligt dat zelfs hoger. Bij 92 procent daarvan wordt een vaccinatiegraad van meer dan 95 procent gehaald: 96,8 procent om precies te zijn.

Het verschil in resultaten is het grootst bij de woonzorgcentra. In 6 procent van de deelnemende instellingen is er een vaccinatiegraad van 90 procent of lager. Maar in 7 procent van de deelnemende woonzorgcentra wordt er dan weer een vaccinatiegraad van 100 procent bereikt.

Volgens het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg moet er wel nog meer aandacht zijn voor bepaalde ‘functiegroepen’, zoals paramedici, zorgkundigen en mensen in de groep hotel, logistiek en techniek. En ook bij de jobstudenten en stagiairs ligt de vaccinatiegraad lager. Maar dat is volgens het Vlaams instituut Kwaliteit van Zorg te verklaren door de leeftijd.

© Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is tevreden dat zorginstellingen de cijfers publiceren. “Ze tonen een hoge vaccinatiegraad, wat zeer goed is. Er zijn nog enkele functiegroepen en voorzieningen waar we bijkomende aandacht voor moeten hebben, daar zullen we de komende weken en maanden ook nog volop op inzetten. Ik roep de overige voorzieningen die nog niet instuurden op om ook deel te nemen aan deze indicator en hun resultaten op korte termijn bekend te maken.”

(tlb, sgg)