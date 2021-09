Leuven

Een klant betaalde zondag tijdens het WK wielrennen in de Leuvense broodjeszaak Hoegaards Broodje per vergissing 750 euro voor twee broodjes, in plaats van 7,5 euro. Uitbater Siegfried Gilis wil de klant terugbetalen maar kent enkel zijn voornaam. Betaalfacilitator Bancontact by Payconiq Company laat weten dat de vergissing zal rechtgezet worden.