Bernd Hollerbach laste al twee keer een ochtendtraining in op de dag van de wedstrijd. Uitzonderlijk in België, maar de normaalste zaak van de wereld in het buitenland. Resultaat: STVV pakte 6 op 6. “Ik begrijp Hollerbach”, zegt huisanalist Marc Hendrikx. “Ik heb het maar één keer meegemaakt als speler, maar ik was voorstander.”