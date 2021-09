Hof van Cassatie oordeelt dat coronamaatregelen wel wettig waren

Volgens het Hof van Cassatie, het hoogste rechtshof van ons land, is er geen wettelijk probleem met het samenscholingsverbod, het verbod op onnodige verplaatsingen en het verbod om onnodig in openbare ruimtes te komen, dat vorig jaar van kracht was. Het is de eerste keer dat Cassatie zich uitspreekt over de wettigheid van sommige coronamaatregelen. Dat bericht de VRT-nieuwsdienst dinsdag.

De rechtbank in Kortrijk maakte enkele maanden geleden verschillende coronaboetes ongedaan. Het ging om boetes die door de politierechtbank waren uitgesproken, maar waartegen de overtreders in beroep waren gegaan. Volgens de rechters in beroep was er geen wettelijke basis voor de coronamaatregelen. De regering baseerde zich namelijk op de Wet Civiele Veiligheid uit 2007, die maatregelen mogelijk maakt bij noodsituaties. Sommigen vroegen zich af of die wet uit 2007 daar wel voor bedoeld was.

Maar het parket van West-Vlaanderen tekende cassatieberoep aan tegen de uitspraken van de rechtbank in Kortrijk. En het Hof van Cassatie nam dinsdag een beslissing in een ervan. Het besliste dat de Wet Civiele Veiligheid wél een goede basis is voor het verbod op samenscholingen, voor het verbod op onnodige verplaatsingen en voor het verbod om zich op openbare plaatsen te bevinden, aldus de VRT.

Intussen heeft het parlement wel een nieuwe pandemiewet goedgekeurd waarop de regering zich in de toekomst kan baseren voor maatregelen bij een noodsituatie. De zaak in Kortrijk moet worden overgedaan voor een andere rechtbank.