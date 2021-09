‘I love the 90’s’ verrast op 16 oktober met twee Vlaamse artiesten

Op zaterdag 16 oktober 2021 kan je in de Hasseltse Trixxo Arena op Park H opnieuw terecht voor ‘I love the 90’s – The party’. Nieuw dit jaar én voor het eerst in de festivalgeschiedenis, zijn de twee verrassende Vlaamse topartiesten die straks op ‘één van de grootste 90’s indoor-party’s van Europa’ hun opwachting maken.

Een luidkeels aangemoedigde gitaarsolo of een Nathalie Meskens die als onverwachte gast met een stevige 90’s hitmedley haar opwachting maakte, dat hebben we de voorbije jaren wel al eens meegemaakt op het podium van ‘I love the 90’s – The party’. Dit jaar gaat organisator House of Entertainment nog een creatief stapje verder, want op zaterdag 16 oktober worden er twee Vlaamse topartiesten voor de leeuwen gegooid, met enkel hun grootste hits uit de jaren negentig.

“Het leuke aan een cadeautje is de spanning en het raden naar de inhoud. Wat zit er onder de verpakking. Dat gevoel gaan we nog even vasthouden tot half oktober. Iedereen heeft zwijgplicht (lacht), maar het gaat de moeite zijn. Beiden zingen in het Nederlands, wat inderdaad een primeur is voor ‘I love the 90’s – The party’”, zegt Kris Bloemen namens organisator House of Entertainment. “Hiermee spelen we inderdaad in op het onverwacht grote, nostalgische succes van ‘Tien om te Zien’, dat de voorbije zomermaanden een absolute voltreffer was, met vele duizenden bezoekers op het strand van Middelkerke die er hun favoriete artiesten kwamen aanmoedigen. Het is in die vijver van populaire, Vlaams-Nederlandstalige artiesten dat we twee topnamen hebben opgevist, die zonder meer een verrijking zijn voor onze affiche. Voor de Nederlanders en de dit jaar beperkte delegatie internationale bezoekers, zal het even wennen worden wanneer iedereen straks luidkeels meezingt wanneer zij op het podium verschijnen. Hoe dan ook worden dat twee bijzondere, extra sleutelmomenten in de show.”

‘I love the 90’s – The party’ vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021 in de Trixxo Arena op Park H in Hasselt, met optredens van o.a. Corona, East 17, Fiocco, Bonzai All Stars, Furax, Twenty 4 Seven, Alice DJ, 2 Brothers on the 4the Floor, D-Devils, Culture Beat, Q-dj’s Maarten & Dorothee, resident-DJ Ward en de verrassende optredens van twee Vlaamse topartiesten. Vanaf 41,90 euro (inclusief reservatiefee) heb je al een ticket. Er zijn speciale formules voor groepen en vips. Tickets en info vind je op www.ilovethe90s.be.