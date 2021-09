Ngo’s richten tribunaal op voor moorden op journalisten

Het doel van het nieuwe tribunaal is in de eerste plaats om het toenemende geweld tegen journalisten wereldwijd aan te klagen, zegt RZG in een persbericht. Sinds 1992 werden ruim 1.400 journalisten gedood. In acht van de tien gevallen werden de daders niet gevat.

Naast RZG uit Parijs nemen Free Press Unlimited (FPU) uit Amsterdam en het Comité voor de Bescherming van Journaliten (CBJ) uit New York deel aan het “opinietribunaal”. Die zal de vorm aannemen van een vergadering met beslissingsrecht, waarbij de leden in een juridische vorm laakbare feiten tegen journalisten aanklagen, in de eerste plaats naar internationaal recht. Hun standpunten zullen vervolgens aan de betrokken overheden worden overgemaakt. Het is de bedoeling dat staten die zich schuldig maken aan dergelijke schendingen van het internationaal recht voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld, klinkt het in het persbericht.

Het “tribunaal”, dat bestaat uit internationale juristen, zal op 2 november voor het eerst bijeenkomen in Den Haag. Dan staan drie zaken op de agenda: de moord in 2009 op de hoofdredacteur van de krant The Sunday Leader in Sri Lanka, de moord op de Mexicaanse journalist Miguel Ángel López Velasco in 2011, en de moord op de Syriër Nabil al-Sharbaji in 2015. “De volksrechtbank zal de regeringen van Sri Lanka, Mexico en Syrië aanklagen omdat ze geen gerechtigheid brachten in de drie moordzaken”, schrijft RZG. De bekende Spaanse mensenrechtenadvocaat Almudena Bernabeu zal de aanklacht leiden op de eerste zitting.