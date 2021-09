PODCAST. ‘De Executie van Kleuterjuf Josée’, deel 2: “En toen kwam dat verontrustende telefoontje”

Ondanks de bewijslast – kruitresten in zijn wagen, in zijn stofzuiger en op zijn lederen handschoenen – blijft de 61-jarige ex-chauffeur Lei Beaumont ontkennen dat hij ook maar iets met de moord op Josée te maken heeft. Bovendien heeft hij een uitleg voor de aangetroffen sporen: een bevriende Franse jager zou tijdens zijn verblijf in de Provence in z’n wagen hebben gezeten. Omdat de Fransman het verhaal van Beaumont bevestigt, kan de politie niet anders dan de hoofdverdachte opnieuw te laten gaan. Voor de familie van Josée is het terug naar af: zullen zij ooit te weten komen wat er precies met hun geliefde moeder en zus is gebeurd?

Beaumont stuurt zijn kat

De jaren verstrijken, en de zaak-Widdershoven lijkt in de vergeetput te belanden. Josées naasten vragen zich af of het ooit tot een proces zal komen, maar uiteindelijk is het dan tóch zo ver: liefst tien jaar na de moord, in april 2019, moet Lei Beaumont zich verantwoorden voor assisen. In het Tongerse gerechtshof gonst het echter van de geruchten dat Beaumont zijn kat zal sturen. En inderdaad: hij is niet aanwezig op zijn eigen proces. Toch gaat de rechtszaak gewoon door, zonder de beschuldigde, en na afloop volgt er ook een verdict: Beaumont is schuldig aan de moord op Josée Widdershoven en hij wordt bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Dramatische afloop

Het verhaal is echter nog niet ten einde, want Beaumont – die van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn – wordt internationaal geseind. Hij komt op de Most Wanted-lijst terecht en het FAST-team, de afdeling van de federale politie bevoegd met het opsporen van in België veroordeelde mensen, gaat naar de voortvluchtige Beaumont op zoek. Mét succes, want een kleine maand na zijn veroordeling wordt de intussen 71-jarige man opgepakt in het Spaanse Calpe, nabij de badplaats Benidorm. Lei Beaumont tekent meteen verzet aan tegen zijn veroordeling, en dus volgt er een nieuw proces. Een proces dat een dramatische afloop zal kennen, want enkele dagen na de start, krijgen alle partijen plots een verontrustend telefoontje van de procureur des Konings dat alles ingrijpend en definitief zal veranderen...

