Nieuwe aanklachten vanwege “extremisme” tegen Russische oppositieleider Aleksej Navalny

Volgens een verklaring van de onderzoekscommissie, die verantwoordelijk is voor de belangrijkste strafrechtelijke onderzoeken in Rusland, worden Navalny en zijn bondgenoten ervan beschuldigd “een extremistische organisatie te hebben opgericht en geleid”. Die promootte volgens de onderzoekers van 2014 tot 2021 “een gewelddadige machtswissel”.

De organisaties van Navalny werden afgelopen juni, ondanks internationale kritiek, al verboden wegens extremisme, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 19 september. Die werden gewonnen door de aan president Vladimir Poetin toegewijde Kremlinpartij, maar Kremlincritici zeggen dat ze doorspekt waren met fraude.

De twee naaste medewerkers van Navalny, Ivan Zjdanov en Leonid Volkov, die al maanden in ballingschap leven in het buitenland, zijn het doelwit van dit nieuwe strafrechtelijke onderzoek, net als vele andere tegenstanders van Poetin. Volgens onderzoekers waren de illegale demonstraties die ze organiseerden “oproepen tot extremistische en terroristische acties”.

Navalny, Zjdanov en Volkov riskeren in deze zaak een veroordeling van zes tot tien jaar gevangenisstraf. De andere opposanten die in het dossier genoemd worden, riskeren twee tot zes jaar.

Navalny, die vorig jaar ternauwernood een gifaanval overleefde, zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenenkamp op ongeveer 100 kilometer ten oosten van Moskou. De advocaten van de Kremlincriticus berekenden eerder dit jaar dat hij in de zomer van 2023 vrij zou kunnen komen. Zijn aanhangers vrezen nu echter dat Navalny nog veel langer in hechtenis kan blijven.

Het is de vierde strafzaak tegen Navalny sinds hij werd opgesloten.