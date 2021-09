Les amis de Paris-Roubaix en plaatselijke landbouwschool werken keihard om parcours klaar te krijgen voor zondag

Nog vijf dagen en het is weer zover: Parijs-Roubaix. Les amis de Paris-Roubaix, supporters met een hart voor de koers, zijn op dit moment druk in de weer om het parcours helemaal klaar te krijgen voor komende zondag. Met de hulp van de leerlingen van een plaatselijke landbouwschool wordt onkruid gewied dat het een lieve lust is. Het parcours was op sommige plaatsen immers behoorlijk overwoekerd geraakt - door corona is het al van 2019 geleden dat de wielerwedstrijd nog eens kon plaatsvinden.