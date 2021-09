Een vijftigjarige man uit Sambreville met maar liefst vijftig correctionele veroordelingen achter zijn naam, riskeert nog eens een celstraf van 20 maanden en een boete van 800 euro. Samen met een Franstalige kompaan had de man, die momenteel al in de gevangenis zit opgesloten voor eerdere feiten, in een sociaal restaurant ingebroken om er een geldwisselautomaat met kluis te stelen.