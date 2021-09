Bestelwagen uit Houthalen brandt volledig uit op Expresweg in Kontich

Door een defect aan de brandstoftank is dinsdagmiddag een bestelwagen uit Houthalen volledig uitgebrand op de Expresweg in Kontich. De bestuurder is ongedeerd. Een rijstrook blijft versperd voor het opkuisen van het wegdek.

De brand ontstond rond half twee dinsdagmiddag. De bestuurder had net metaal onderdelen afgeleverd in de buurt van Kontich en was op weg naar Hemiksem voor zijn volgende levering, toen plots rook ontwikkelde in de cabine van zijn bestelwagen.

De bestuurder probeerde nog tot aan de carpoolparking in Kontich te geraken, maar tevergeefs. De vlammen sloegen al uit zijn bestelwagen. Net op tijd kon de bestuurder zijn laatste pallet met goederen uit de laadruimte redden.

(Lees verder onder de foto.)

© rr

Twee vrachtwagenchauffeurs schoten de bestuurder te hulp en probeerden het vuur te doven met grote poederblussers voor de brandweer ter plaatse was. De bestelwagen is volledig uitgebrand en moest getakeld worden. Politiezone HEKLA bevestigt dat de brand is ontstaan door een defect aan de brandstoftank.

Door de brand heeft de bestelwagen veel brandstof verloren. De brandweer is bezig met het opkuisen van het wegdek. Een rijstrook van de Expresweg richting Kontich blijft hiervoor afgesloten.

© rr

© BFM