Weerman Ruben Weytjens maakt prachtige beelden van ‘UFO’ boven Lapland

Het Belgisch UFO-meldpunt heeft maandagavond verschillende meldingen ontvangen van een “ongewoon lichtverschijnsel boven Vlaanderen” het fenomeen was op meerdere plaatsen op de wereld te zien. Zo kon onze weerman Ruben Weytjens er ook knappe beelden van maken in Lapland.

Ruben Weytjens, onze weerman, zegt: “Ik heb gisteren in Lapland spectaculaire beelden gemaakt waarop de ‘deorbit burn’ van de raket te zien is welke een NASA satelliet lanceerde. Op deze manier kon de raket terugkeren in onze atmosfeer.”

© Ruben Weytjens

© Ruben Weytjens

(mal)