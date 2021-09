De tien meestgestelde vragen over beroertes beantwoord

1) Hoe ontstaat een beroerte?

“De medische term voor een beroerte is CVA, cerebrovasculair accident of ongeluk met een bloedvat in de hersenen. Er zijn twee grote klasses van beroertes: 80% van de gevallen wordt veroorzaakt door een bloedklonter die een ader verstopt (trombose, herseninfarct of ischemisch CVA). De oorzaken zijn meestal een hartritmestoornis zoals voorkamerfibrillatie, hartfalen, hoge bloeddruk, roken,... 20% wordt veroorzaakt door een bloeding (hemorragisch CVA), ook dat heeft vaak te maken met jarenlange hoge bloeddruk. Door een beroerte gaat er niet genoeg bloed naar een bepaald deel van de hersenen, dat kan dan afsterven.”

2) Lopen alleen ouderen kans op een CVA?

“Beroertes komen op alle leeftijden voor. Het komt meer voor bij ouderen maar ook op jongere leeftijd kan het gebeuren. Naarmate je ouder wordt, is de kans op hoge bloeddruk hoger, bij jonge mensen kan bijvoorbeeld druggebruik of een aangeboren stollingsstoornis aan de basis liggen.”

3) Is het krijgen van een beroerte erfelijk?

“Er zijn zeker erfelijke factoren die het risico op een beroerte kunnen verhogen. Als familieleden uit de eerste graad erdoor zijn getroffen, loop je zelf hoger risico.”

4) Is het zinvol om bloedverdunners of aspirine te nemen als preventie?

“Mensen die een beroerte hebben gehad, krijgen bloedverdunners voorgeschreven. Maar voor de algemene bevolking, bij mensen die geen beroerte hadden, is het niet zinvol. Het is geen goed idee voor iedereen om zomaar aspirine in te nemen. Dat is jaren wél gedaan maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Zoiets moet in overleg met huisarts of cardioloog of neuroloog gebeuren.”

5) Kunnen CVA’s een gevolg zijn van vaccinatie?

“Een COVID-infectie geeft zeker een verhoogd risico op CVA’s, vandaar dat mensen die opgenomen worden preventief bloedverdunning krijgen. Een COVID-vaccin geeft heel zeldzaam aanleiding tot een veneuze trombose, dat is een klonter in een ader die bloed wegleidt vanuit de hersenen terug naar het hart (een CVA gebeurt in een arterie/slagader die bloed naar de hersenen leidt). Als zoiets in heel zeldzame gevallen gebeurt, is het dus geen typische beroerte. Het risico op complicaties door een vaccin is véél lager dan het risico op complicaties bij een besmetting met COVID-19.”

“Aangezien tromboses regelmatig gebeuren - 60 gevallen per dag in België - en bijna de hele bevolking gevaccineerd is, ga je automatisch ook beroertes zien bij mensen die gevaccineerd zijn. Maar daarom is het vaccin niet automatisch de oorzaak van de beroerte. Het zou goed kunnen dat een CVA bij een gevaccineerd persoon ook gebeurd zou zijn zonder de vaccinatie.”

6) Is er een groter risico op een beroerte als je de pil gebruikt?

“Er zijn verschillende soorten anticonceptiepillen. De combinatiepil heeft een licht verhoogd risico op trombose, maar roken en overgewicht zijn minstens even belangrijke risicofactoren. Zelfs dan blijft het in absolute aantallen een heel laag risico. Alle anticonceptie die op hormonen gebaseerd is, zoals een spiraaltje of een injectie onder de huid, kan aanleiding geven tot tromboses maar dat is heel zeldzaam.”

7) Hoe herken je een beroerte? Merk je op voorhand iets?

“Het ontstaat in principe plots. De meeste mensen voelen dat niet op voorhand. Typische symptomen zijn: krachtverlies, scheefhangende mond, spraakmoeilijkheden,... Een handig hulpmiddeltje is de FAST-test: Face (hangende mondhoeken), Arm (verlamd), Spraak (moeite met spreken) en Tijd: het is heel belangrijk om snel te reageren. Bel onmiddellijk de 112, de patiënt moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.”

“Een CVA wordt in 15% van de gevallen wel voorafgegaan door een TIA, dat is een voorbijgaande miniberoerte: de uitval is van tijdelijke aard, de symptomen verdwijnen meestal binnen 24 uur en de patiënt houdt daar niks aan over. Toch snel naar het ziekenhuis dan, er kan snel een CVA volgen.”

8) Waarom moet je zo snel mogelijk naar een ziekenhuis bij een beroerte?

“De klonter die de bloedtoevoer in de hersenen verspert, moet zo snel mogelijk weg. Per minuut van sneller herstel van doorbloeding zijn 1,9 miljoen hersencellen extra gered. We kunnen de klonter laten verdwijnen via trombolyse - bloedverdunner toedienen - of met een trombectomie: dan gaan we met een catheter via de lies naar de ader in de hersenen om de klonter eruit te halen. Die twee behandelingen zijn niet voor elke patiënt mogelijk en kunnen slechts binnen een bepaald venster, daarbuiten wordt het risico op complicaties te groot. Hoe langer de klonter aanwezig blijft, hoe meer schade. Hoe sneller herstel van doorbloeding, hoe groter de kans op goed herstel. Verwittig dus direct de hulpdienst 112 en leg de patiënt op de grond. Geen eten of drinken of medicatie geven, ze kunnen zich verslikken.”

10) Kunnen we iets aan onze levensstijl doen om een beroerte te voorkomen?

“Niet roken. Bloeddruk, cholesterol en overgewicht onder controle houden of laten behandelen, daarmee kunnen we tot 90% van de CVA’s voorkomen. Gezonde voeding (mediterraans dieet, groenten, liever vis ipv vlees) en voldoende lichaamsbeweging zijn belangrijk. Vermijd overmatig alcoholgebruik en drugs.”