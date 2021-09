Bayern-coach Julian Nagelsmann acht Kingsley Coman niet in staat om al tegen de Rode Duivels te spelen

Na zijn hartoperatie is Kingsley Coman nog niet voldoende hersteld om volgende week met de Franse nationale ploeg de Final 4 van de Nations League te spelen. Dat heeft zijn coach bij Bayern München Julian Nagelsmann dinsdag verklaard. Op donderdag 7 oktober spelen Les Bleus in Turijn de halve finale tegen de Rode Duivels.

De 25-jarige aanvaller werd minder dan twee weken geleden geopereerd nadat bij een controle een lichte hartritmestoornis was vastgesteld. Nagelsmann bevestigde dinsdag dat Coman woensdag niet zal spelen in de Champions League-thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev. De Fransman neemt sinds maandag wel weer deel aan de groepstrainingen.

“Met King gaat het goed, hij straalt, hij is blij dat dit verhaal nu achter hem ligt”, zei de Bayern-coach. “Maar hij is geen optie tegen Kiev, omdat we voor zijn operatie al hadden besloten hem twee weken fysiek te laten herstellen.”

“Zondag is hij misschien een optie tegen Frankfurt, want daarna volgt een pauze tijdens de interlandperiode”, vervolgde Nagelsmann. “We zullen deze tijd benutten om hem weer in vorm te krijgen. Hij zal niet aansluiten bij de nationale ploeg, want hij is nog niet klaar na zijn operatie.”