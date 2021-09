“Grootste cocaïnebende van Europa opgerold”

De Spaanse politie heeft in samenwerking met collega’s uit andere landen de naar eigen zeggen grootste bende cocaïnesmokkelaars van Europa opgerold. In totaal zijn 61 verdachten, voornamelijk uit Balkanlanden, opgepakt, 13 in Spanje en de meeste anderen in Slovenië. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Daarnaast werd in Spanje 2,7 ton cocaïne en in het Caribisch gebied 1,3 ton in beslag genomen en werden op verschillende locaties 2,5 ton marihuana en 600.000 euro cash geld in beslag genomen. De arrestaties werden al in maart verricht.

Behlave politiemensen uit Spanje waren collega’s uit Duitsland, Kroatië, Slovenië en Servië en Colombiaanse en Amerikaanse functionarissen betrokken bij het onderzoek. Dat duurde jarenlang en werd geleid door de Europese politieorganisatie Europol. De leden van de bende waren hoofdzakelijk inwoners van Balkanlanden als Servië, Kroatië en Montenegro. De arrestaties in Spanje vonden al in het voorjaar plaats in Barcelona, Madrid, Malaga, Tarragona, Girona en Valencia.

De bende smokkelde grote hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa en verdeelde die in verschillende Europese landen. De bal ging aan het rollen toen een lading van 1,25 ton cocaïne, die vanuit Brazilië over zee naar Europa werd getransporteerd, in Spanje aankwam.

Het onderzoek was moeilijk omdat de leiders van de groep zeer mobiel waren, nergens permanent woonden en snel van land tot land reisden. Bovendien had de bende grote financiële middelen. De functies van de afzonderlijke leden van de bende, hun reizen en contacten, alsmede de route van de drugs van Zuid-Amerika naar de afzonderlijke Europese landen werden geleidelijk blootgelegd met langdurig en gedetailleerd onderzoek. Volgens de Colombiaanse politie waste de bende ook geld wit met transfers van profvoetballers in het Zuid-Amerikaanse land.