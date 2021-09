Voorlopig nog geen onderzoekscommissie naar overstromingen op federaal niveau

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft dinsdagmorgen een voorstel van oppositiepartij PVDA verworpen om een onderzoekscommissie op te richten naar de overstromingen die ons land halfweg juli hebben getroffen, zoals die in het Waals parlement bestaat. Volgens de meerderheidspartijen is de tijd niet rijp.

“De conferentie van de voorzitters was duidelijk: eerst is er een gemeenschappelijke vergadering van de bevoegde commissies en ministers en nadien kan eventueel een onderzoekscommissie volgen”, verdedigde Daniel Senesael (PS) zijn tegenstem.

“Ik ben afkomstig uit een streek die erg zwaar getroffen is en heb snel gezegd dat ik een onderzoekscommissie wou”, vulde Julie Chanson (Ecolo) aan. “Niettemin zijn we het hier niet eens over de timing. Als je op het terrein gaat, kan het de mensen die alles verloren hebben niet schelen of we uren en uren in een commissie alles analyseren. Zij willen nu dat we een antwoord bieden op de noden op het terrein.” Volgens het groene Kamerlid “hebben de gewesten hun deel van de verantwoordelijkheid genomen. Op federaal vlak blijft het een beetje te stil.”

Nabil Boukili (PVDA) volgde die redenering niet. “De absolute prioriteit is antwoorden bieden op het terrein. En ik denk niet dat een onderzoekscommissie dat in de weg zal staan. Ik vraag me zelfs af of een onderzoekscommissie geen motor kan zijn om de zaken sneller en beter te laten gebeuren”, luidde het. “De afgelopen drie maanden was er ook geen onderzoekscommissie en het werk is niet gedaan.”

Voor de voorstanders van een onderzoekscommissie komt er nog een tweede kans. Ook N-VA heeft immers een voorstel ingediend voor de oprichting ervan.