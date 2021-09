Voormalige Engelse international Roger Hunt (83) is overleden

Met 244 doelpunten scoorde niemand meer in de competitie voor Liverpool dan Hunt. In 1969 maakte hij de overstap naar Bolton Wanderers.

Hunt maakte deel uit van de Engelse ploeg die zich in 1966 voor eigen publiek tot wereldkampioen kroonde. Op dat WK in eigen land speelde hij elke match. Met drie goals had hij een grote bijdrage in het overleven van de groepsfase. De spits verzamelde in totaal 34 caps, hij maakte 18 doelpunten voor The Three Lions.

“We treuren om het heengaan van onze legendarische ex-speler Roger Hunt”, meldde Liverpool. “Onze gedachten zijn bij de familie en de vrienden van Roger in deze droevige en moeilijke tijden.”