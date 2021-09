100-tal bussen van De Lijn vernield in Limburg

Een honderdtal bussen van De Lijn in Limburg is vernield door vandalen. Ventielen van de buswielen zijn beschadigd in de stelplaatsen van Hasselt, Winterslag en Beverlo. Het waren de buschauffeurs zelf die dinsdagochtend bij het uitrijden het vandalisme konden vaststellen. Daardoor rijden er bijna geen bussen van De Lijn in onze provincie. De getroffen bussen worden op dit moment gerepareerd en rijden daarna uit. Het busverkeer zal nog de hele dag verstoord zijn. Intussen voert de politie een onderzoek naar het vandalisme.

