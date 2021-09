Anderlecht niet akkoord met strafvoorstel voor Christian Kouamé

De Ivoriaan van RSCA werd zondag in Oostende (2-2) rechtstreeks uitgesloten, nadat hij in een duel naast het leer had getrapt en met de studs vooruit op de knie van KVO-verdediger Jäkel was terechtgekomen.

De bondsprocureur zag zelf een aantal verzachtende omstandigheden, zoals de lage intensiteit, het niet-intentionionele karakter van de overtreding en het blanco strafblad van Kouamé. Toch vorderde het Bondsparket twee speeldagen schorsing, waarvan weliswaar één voorwaardelijk.

Als RSCA akkoord ging met dat voorstel zou Kouamé ontbreken in de topper tegen Club Brugge. Maar paars-wit ziet in de verzachtende omstandigheden ook een reden om hoogstens een schorsing met uitstel op te leggen. Dinsdagnamiddag bepleiten club en speler hun zaak voor het Disciplinair Comité.