Nick Kyrgios laat pijnlijke knie behandelen: “Hopelijk opnieuw 100 procent op Australian Open”

Tennisser Nick Kyrgios (ATP 96) heeft op Instagram aangekondigd dat hij zijn pijnlijke knie zal laten behandelen. De Australiër hoopt opnieuw topfit te zijn op de Australian Open in januari.

De 26-jarige Kyrgios is teruggekeerd naar Australië nadat hij afgelopen weekend in het Amerikaanse Boston (Massachusetts) in actie kwam op de Laver Cup, zijn laatste toernooi van het seizoen. Hij ging er met het wereldteam onderuit tegen de Europese tennissers.

“De voorbije maanden was ik niet 100 procent gezond”, aldus Kyrgios op Instagram. Hij sukkelt met de patellapees van zijn linkerknie. “Blijven spelen zonder dit te behandelen, kan voor meer pijn en tegenslagen zorgen.”

De voorbije twee jaar kwam Kyrgios weinig in actie op het circuit. Hij tuimelde dan ook naar de 96e plaats op de ATP-ranking.