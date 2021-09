Ella Leyers maakt musicaldebuut in spektakelmusical ‘40-45’

Nadat eerder al de musical ‘Daens’ weer werd hernomen na de noodzakelijke coronabreak, is het nu ook de beurt aan de andere spektakelmusical ‘40-45’. Voor de herneming in het Pop-Up Theater tovert Studio 100 een opvallende naam uit de hoed: Ella Leyers maakt haar musicaldebuut met de rol van Marie.

De komende maanden zal ‘40-45’ meermaals per dag en per week worden opgevoerd. Daarom moest de huidige cast worden aangevuld met bijkomende acteurs. De meest opvallende nieuwe naam is ongetwijfeld die van Ella Leyers. Afwisselend met Line Ellegiers zal zij de rol van Marie op zich nemen.

Daarnaast zijn er ook nog enkel andere nieuwkomers: zo zal Ruben van Keer te zien zijn als Staf Segers, Ianthe Tavernier als het joodse meisje Sarah en Ludo Hoogmartens als Emiel Segers.

“Toen ik ‘40-45’ voor de eerste keer zag was ik zwaar onder de indruk”, zegt Ella Leyers. “Het is een bijzonder spectaculaire voorstelling en de thematiek blijft intrigeren. En dat ik nu zelf deel mag uitmaken van de cast vind ik heel spannend!”

Verhaal

40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis…