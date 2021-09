Netwerk tegen Armoede na Septemberverklaring: “Vlaamse regering mist ambitie”

LEES OOK. Vlaamse regering geeft en neemt

Het Netwerk tegen Armoede heeft veel vragen en bedenkingen bij de beslissingen van de Vlaamse regering. Zo is de halvering van de indexering van het Groeipakket of kinderbijslag “zeer moeilijk te begrijpen”. Dat Groeipakket is een belangrijke financiële hefboom voor veel gezinnen, zeker voor gezinnen in armoede. Het basisbedrag maar half indexeren is volgens algemeen coördinator Heidi Degerickx “een structurele verarming voor gezinnen in armoede”. “Kinderarmoede is blijkbaar iets wat iedereen wel wil aanpakken, behalve als het money time is”, klinkt het.

Met de verlaging van de registratierechten van 6 naar 3 procent wil de Vlaamse regering de drempels voor het verwerven van een woning lager maken. “Maar wat met al die (eenouder)gezinnen, jongeren en alleenstaanden voor wie kopen onhaalbaar is?” vraagt het Netwerk tegen Armoede zich af. “En wat met het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale woningen en investeringen in de kwaliteit van die woningen?”.

Ook over de jobbonus is de organisatie niet onverdeeld enthousiast. Die ingreep, die ervoor moet zorgen dat de laagste lonen maandelijks netto 50 euro meer verdienen, is vogens het Netwerk tegen Armoede niet het grote reddingsmiddel voor mensen met een laag inkomen. “Dat voordeel zullen mensen echter pas zien op hun belastingbrief en het helpt ook geen extra mensen aan de slag. Financiële incentives alleen volstaan niet om mensen aan het werk te krijgen. Werk moet vooral werkbaar zijn, kinderopvang en openbaar vervoer moeten bereikbaar en betaalbaar zijn.”

De organisatie roept de Vlaamse regering “serieus werk te maken van armoedebestrijding”. Alleen dan kan Vlaanderen echt iets doen aan het armoedecijfer van 11 procent.