Rechter beveelt verkoop van eigendommen Japans bedrijf om dwangarbeiders schadeloos te stellen

Japan heeft dinsdag geprotesteerd tegen een uitspraak van een Zuid-Koreaanse rechtbank. Die beval de verkoop van eigendommen die in beslag waren genomen door het Japanse Mitsubishi Heavy Industries om dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog te compenseren. Zo’n stap is nooit eerder vertoond.

De woordvoerder van de Japanse regering noemde het besluit van de Zuid-Koreaanse rechtbank een “duidelijke schending van het internationaal recht”. “Japan heeft er bij Zuid-Korea sterk op aangedrongen, gisteravond in Seoel en vanmorgen in Tokio, om onmiddellijk passende maatregelen te nemen”, voegde hij eraan toe.

Maandag oordeelde de rechtbank van het district Daejeon dat twee octrooien en twee gedeponeerde merken die in het bezit zijn van Mitsubishi Heavy moeten worden verkocht om de eisers, twee Zuid-Koreaanse negentigers, schadeloos te stellen, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Met de opbrengst van de verkoop zou elk slachtoffer ongeveer 209 miljoen won (151.000 euro) aan schadevergoeding en rente moeten kunnen krijgen, aldus het agentschap.

Het is de eerste keer dat een Zuid-Koreaanse rechtbank de liquidatie heeft bevolen van de activa van een Japans bedrijf in een schadezaak die was aangespannen door dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog, volgens Yonhap.

De betrekkingen tussen Japan en Zuid-Korea zijn al tientallen jaren gespannen als gevolg van de wrede koloniale heerschappij van Tokio over het Koreaanse schiereiland tussen 1910 en 1945. Ongeveer 780.000 Koreanen werden tijdens de 35-jarige bezetting door Japan aan dwangarbeid onderworpen, volgens gegevens uit Seoel. Daarbij zijn de vrouwen die door Japanse troepen tot slaaf gemaakt werden niet meegerekend.

Verdrag van 1965

In een baanbrekende uitspraak in 2018 heeft het Hooggerechtshof Mitsubishi Heavy Industries veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een handvol slachtoffers, maar het Japanse bedrijf heeft geweigerd de uitspraak uit te voeren.

In augustus had een Zuid-Koreaanse rechtbank de inbeslagname bevolen van obligaties ter waarde van ongeveer 850 miljoen won (614.000 euro) die de Japanse onderneming bezit in LS Mtron, een Zuid-Koreaanse fabrikant van industriële machines.

Japan zegt dat het recht van de slachtoffers om een aanklacht in te dienen is vervallen door het verdrag van 1965, waarbij Seoel en Tokio hun diplomatieke betrekkingen hebben hersteld en dat een herstelbetalingspakket omvatte ter waarde van ongeveer 890 miljoen euro in de vorm van subsidies en goedkope leningen.