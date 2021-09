Prinses Amalia wordt achttien en krijgt … een boek

Het boek zal de eenvoudige titel Amalia meekrijgen en heeft als doel om een portret te schetsen van de kroonprinses. Claudia de Breij heeft afgelopen zomer enkele gesprekken gehad met de toekomstige koningin van Nederland en laat via Instagram weten dat “alles wat er toe doet” in het werk zal staan.

Een paar onderwerpen die aan bod komen, zijn Amalia’s liefde voor muziek en de paardensport. Verder zullen de lezers ook meer leren over hoe ze haar rol als toekomstige koningin ziet. De tekstpassages zullen opgeleukt worden met foto’s uit het privéarchief van de koninklijke familie.

Weetje: de achttienjarige verjaardag van koning Willem-Alexander werd op dezelfde manier gevierd. Over hem verscheen in 1985 het boek Alexander, geschreven door journalist Renate Rubinstein die in de loop van 1984 tientallen interviews met de vorst afnam. In 1955 kwam dezelfde eer de toenmalige prinses Beatrix toe met Portret van prinses Beatrix.