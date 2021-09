Kenny De Ketele zet na Zesdaagse van Rotterdam punt achter carrière: “Eigenlijk was ik twee jaar geleden al met afscheid bezig”

De Oost-Vlaming heeft er 17 seizoenen als profrenner opzitten. In 2012 kroonde hij zich samen met Gijs Van Hoecke tot wereldkampioen in de ploegkoers, vijf jaar later werd hij vicewereldkampioen in de puntenkoers. Verder behaalde hij nog vier bronzen WK-medailles en vijf Europese titels op de piste. De Ketele is 21-voudig zesdaagsewinnaar. Vier keer won hij de Zesdaagse van Gent, voor het laatst in 2019 aan de zijde van Robbe Ghys. Met Ghys werd hij op de voorbije Olympische Spelen in Tokio vierde in de ploegkoers, in het omnium werd hij 13e. Ook in 2008 en 2012 verdedigde hij de Belgische kleuren op de Spelen. In Peking 2008 eindigde hij eveneens op de vierde plaats in de ploegkoers, samen met Iljo Keisse.

“Eigenlijk was ik twee jaar geleden al met mijn afscheid bezig”, verklaart de renner van Sport Vlaanderen-Baloise. “De Olympische Spelen in Tokio moesten een hoogtepunt worden in mijn carrière. Een ultiem doel om mijn loopbaan mee af te sluiten. Maar doordat de Spelen een jaar werden uitgesteld, kwam er dus automatisch voor mij ook nog een kersseizoen bij.” De Ketele haalde recent op training nog zijn hoogste waardes ooit, de beslissing om te stoppen was dan ook niet eenvoudig. “Maar Parijs is nog drie jaar weg en ik merk dat ik met minder goesting naar de wegwedstrijden ga en die heb je nu eenmaal nodig om top in de zesdaagsen te zijn.”

© BELGA

De Ketele zwaait af in Rotterdam en niet in ‘zijn’ Gent. “Natuurlijk is Gent mijn thuisbasis, maar ik voel me in Rotterdam ook altijd welkom en gewaardeerd. Ik heb met beide zesdaagsen een persoonlijke en goede band. Daarom heb ik besloten om na Gent nog door te gaan tot Rotterdam. Ik neem nu gewoon tweemaal afscheid: een keer voor eigen volk en eenmaal internationaal.”

In Rotterdam Ahoy rijdt De Ketele zijn laatste wedstrijd aan de zijde van de Nederlander Niki Terpstra. “Niki en ik komen goed overeen”, legt De Ketele uit. “We hebben heel vaak tegen elkaar gestreden en rijden nu voor het eerst ooit samen. Ik kijk er zeer naar uit, want Niki is een machine, waar je beter samen dan tegen kan rijden.”