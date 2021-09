Wout van Aert krijgt steun in aanloop naar Roubaix: “Dat hij het WK niet kon winnen, wil niet zeggen dat je hem moet begraven”

Donderdag verkent de Kempenaar samen met zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma het parcours, wellicht de laatste honderd kilometer vanaf Wallers. Eerder laste hij op 1 september zelf al een trainingsrit in rond Roubaix, toen in het gezelschap van ploegmaat Pascal Eenkhoorn. Van Aert mag zich opmaken voor een natte Roubaix. Volgens de weersverwachting is er zondag zeventig procent kans op regen, wat alweer geleden is van 2001.

“Wout heeft een nederlaag geleden en mentaal is het nadien niet altijd gemakkelijk om je dan meteen op iets anders te focussen”, vertelt Van Petegem aan La Dernière Heure. “Het is echter beter om niet te winnen als je benen slecht zijn dan wanneer ze top zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij klaar zal zijn voor Roubaix. Sommigen vragen zich nu af hoeveel energie hij verspild heeft in de Ronde van Groot-Brittannië. Ik weet eigenlijk niet of Wout toen té veel heeft gedaan. Hij gooit zich in elke koers om te winnen, dat kan niemand hem kwalijk nemen.”

© BELGA

De winnaar van ‘De Hel van het Noorden’ van 2003 vindt dan ook niet dat we eeuwig moeten gaan “jammeren’ om de gemiste wereldtitel in eigen land.

“Parijs-Roubaix is een geweldige manier om snel weer aan de top te geraken voor Van Aert. Hij blijft de favoriet, al zijn er ook andere kandidaten. Ik ben er zeker van dat Wout Roubaix en de Ronde van Vlaanderen snel gaat winnen. Hij zal die klassiekers sowieso nog jarenlang domineren. Dat hij het WK niet kon winnen, wil niet zeggen dat je hem meteen moet begraven.”