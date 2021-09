Wordt het wc-papier weer duurder?

Moeten we binnenkort fors meer betalen voor wc-papier? Daar lijkt het alvast op, als we de signalen van de Zweedse producent (dat onder andere het bekende merk Lotus in portefeuille heeft) mogen geloven.

Het is het Zweedse bedrijf Essity dat dezer dagen waarschuwt voor een nakende prijsstijging voor wc-papier. Dat bedrijf (met twee vestigingen in België: in Diegem en in Stembert) produceert het toiletpapier van het merk Lotus, maar ook het keukenpapier van Okay. Volgens ondervoorzitter Arnaud Lafleur wordt Essity geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de prijs van basisgrondstoffen. Zo zou de prijs van houtpulp sinds het begin van dit jaar al met 68 procent gestegen zijn. Die meerkost zou het bedrijf naar eigen zeggen binnenkort moeten doorrekenen aan de grote retailers.

Het moet gezegd dat de uitspraken van Lafleur, die niet enkel verantwoordelijk is voor de Belgische maar ook voor de Franse markt, vermoedelijk kaderen in de nakende onderhandelingen tussen de grote Franse retailers en hun leveranciers. Maar de kans lijkt klein dat een eventuele prijsstijging op middellange termijn ook niet in België doorgerekend zou worden.