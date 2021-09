Will Smith en zijn vrouw hebben open relatie: “Voor ons mag het huwelijk geen gevangenis zijn”

Het Amerikaanse acteurskoppel Will Smith (53) en Jada Pinkett-Smith (50) heeft geen monogaam huwelijk. Dat heeft de acteur gezegd in een interview met tijdschrift GQ. Beiden hebben sinds hun trouwfeest in 1997 al seksuele relaties gehad met anderen.

In het interview in het novembernummer van het blad is Smith heel openhartig over zijn privéleven en geeft hij toe dat zijn huwelijk aanvankelijk monogaam was. Naar eigen zeggen besloten hij en zijn vrouw later om de deur open te zetten voor andere liefdes, omdat ze zich “ellendig voelden en het duidelijk was dat er iets moest veranderen”.

Geen gevangenis

En zo geschiedde: de twee hebben tegenwoordig een open huwelijk en hebben beiden al seksuele relaties gehad met anderen. Will droomde zelfs even van een harem met onder meer actrice Halle Berry erin. “Jada heeft nooit in een conventioneel huwelijk geloofd. Ze had familieleden die een onconventionele relatie hadden, dus groeide ze op een manier op dan ik”, zei hij. Voor ze besloten om niet-monogaam te zijn, hadden Mr. en Mrs. Smith eindeloze discussies over relationele perfectie. “We hebben elkaar vertrouwen en vrijheid gegeven in de overtuiging dat iedereen zijn eigen weg moet vinden. Het huwelijk kan voor ons geen gevangenis zijn”, aldus zijn conclusie.

Niet voor iedereen

De acteur geeft wel nog mee dat een open huwelijk zeker niet voor iedereen is weggelegd. “Ik raad deze weg aan niemand aan”, klinkt het. Voor hen werkt het alvast wél. “De ervaringen, vrijheden en de onvoorwaardelijke steun die we elkaar hebben gegeven, vormen voor mij de hoogste definitie van de liefde.”

Het huwelijk van de Smiths werd vorig jaar in vraag gesteld door de media. Geruchten deden de ronde dat Jada een affaire had met rapper August Alsina. Later bevestigde de ster het nieuws. De ontboezeming van Will plaatst die relatie vandaag in een heel ander daglicht als part of the plan.