Leerlinge wordt onwel tijdens les LO en overlijdt in ziekenhuis: “Komt ongelofelijk hard aan”

In de secundaire school Virgo Plus in Vilvoorde is maandag een leerlinge uit het tweede jaar overleden. Het meisje werd onwel tijdens de les LO en stuikte even later in elkaar. Ondanks reanimatiepogingen overleed ze later op de avond in het ziekenhuis. In de school heerst een algemene verslagenheid.

De secundaire school Virgo Plus is bijzonder aangeslagen door het overlijden van het meisje uit het tweede jaar. “Ze voelde zich niet goed tijdens de les LO en werd bijgestaan door een vriendin om zich even te gaan opfrissen in de toiletten”, vertelt Anneleen De Doncker, directeur van Virgo Plus. “Daar stuikte ze in elkaar. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en één van onze leerkrachten diende de eerste zorgen toe. Zij zijn daar voor opgeleid.”

Alles gedaan

De hulpdiensten kwamen even later ter plaatse en namen de reanimatie over terwijl het meisje naar het ziekenhuis werd overgebracht. “De andere leerlingen werden afgeschermd van het hele gebeuren. Alleen twee vriendinnen hebben wel gezien wat er zich heeft afgespeeld. Alle hulp ten spijt kregen we maandagavond het nieuws dat onze leerlinge overleden was. Nieuws dat ongelofelijk hard aan komt bij onze leerlingen en het personeel. Dit wil je als school nooit meemaken. De verzorgenden van de MUG hebben bevestigd dat onze leerkracht alles heeft gedaan wat hij kon.”

Stille ruimte

In de school is nu een apart lokaaltje ingericht als stille ruimte. Daar kunnen de klasgenoten samenkomen om te rouwen of een berichtje achter te laten. “We doen ons uiterste best om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen. De klasgenoten zullen ook worden bijgestaan door hun leerkrachten en medewerkers van het CLB.”

Of het meisje, nieuw op school dit schooljaar, in het verleden al medische problemen vertoonde, kon de directie ons niet vertellen.