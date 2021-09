Pijnlijk advies voor Kim Clijsters: “Eerst wat kleinere toernooien spelen”

Opnieuw geen overwinning voor Kim Clijsters bij haar derde comeback in het proftennis. Onze landgenote ging in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Chicago in drie sets onderuit tegen Su-Wei Hsieh, de nummer 97 van de wereld. “Ze is niet meer zo beweeglijk als vroeger”, stelt ex-tennisster Dominique Monami in haar analyse bij La Dernière Heure.

LEES OOK. Kim Clijsters verliest bij comeback felbevochten match op WTA-toernooi van Chicago: “Maar mijn lichaam voelde goed”

De 38-jarige Breese sloeg liefst 54 unforced errors tegen de dubbelpartner van Elise Mertens. Clijsters verloor op een bepaald moment ook acht spelletjes op een rij, wat voor de nodige frustratie zorgde bij de gewezen nummer één van de wereld.

Sinds haar comeback in februari 2020 was Clijsters door blessures en corona nog maar drie keer in actie gekomen. Op de US Open van 2020 ging ze er in de eerste ronde met 3-6, 7-5 en 6-1 uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-34). Eerder had ze in Dubai met 6-2 en 7-6 (8/6) verloren van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-9) en in Moterrey met 6-3 en 7-5 van de Britse Johanna Konta (WTA-81).

© ISOPIX

“Te langzaam”

Clijsters kon deelnemen aan het WTA-toernooi van Chicago doordat ze van de organisatie een wildcard had gekregen. Maar volgens Dominique Monami zou de Limburgse beter eerst wat kleinere toernooien spelen alvorens aan het grote werk te (her)beginnen.

“Haar slagen zijn er nog steeds en ze kan tegenstandsters altijd pijn doen met haar backhand”, aldus de gewezen nummer 9 van de wereld bij de vrouwen. “Maar haar forehand loopt niet zo goed en haar grootste zorg, dat is haar onregelmatigheid. Ze beweegt te langzaam en haar flexibiliteit is niet meer wat het ooit geweest is. Een wedstrijd is niet te vergelijken met een training, zelfs niet met 1.000 trainingen. Soms speelt ze dominant, om dan een game te verliezen. Alleen wedstrijdritme opdoen, kan haar helpen. Misschien moet ze er eens over nadenken om deel te nemen aan enkele ITF-toernooien zodat ze wedstrijden kan spelen.”

Het ITF-circuit is de ‘tweede klasse’ van het tennis. De resultaten van toernooien tellen wel mee voor de WTA-ranking. Vooral lager gerangschikte tennissers en opkomende jeugdtalenten doen eraan mee, in de hoop voldoende punten te vergaren en door te kunnen stromen naar WTA-toernooien.

“Als je ouder wordt, ben je langzamer en minder flexibel”, weet Monami. “Kim heeft niet meer dezelfde sprankelende energie. Haar voetenwerk is niet hetzelfde, haar vurig verlangen evenmin. Maar ze heeft plezier en dat is het belangrijkste. Ze miste het om wedstrijden te spelen.”