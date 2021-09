En plots staat er een standbeeld van Remco Evenepoel op een (voor hem bekende) berg in Portugal

Remco Evenepoel veroverde zondag alle wielerharten door een uitstekend WK te rijden voor eigen publiek. Het Belgische supertalent is helemaal terug en kan zich voortaan optrekken aan het feit dat hij een standbeeld heeft. In Portugal, zowaar.

Waar was u toen Evenepoel als een raket wegsprong op de Alto da Fóia en een deel van de wereldtop zijn achterwerk liet zien in de Ronde van de Algarve van 2020? Met een vlijmscherpe aanval bergop bleef onze landgenoot Max Schachmann, Dan Martin, Rui Costa en Tim Wellens voor.

Enkel de Duitser kwam nog in de buurt, maar latere eindwinnaar Evenepoel ging nog eens op de trappers lopen en kwam met één arm in de lucht over de finish.

Dat zegegebaar inspireerde kunstenaar Carlos de Oliveira Correia om er een standbeeld van te maken op de Alto da Fóia. Met de goedkeuring van Rui André, de burgemeester van Monchique. Het kunstwerk werd vorige week ingehuldigd in aanwezigheid van onder andere Delmino Pereira, de voorzitter van de Portugese wielerbond.

Bij de supportersclub van de renner uit Schepdaal vielen ze alvast uit de lucht. Het is dus waarschijnlijk dat Evenepoel (voorlopig) geen weet heeft van het eerbetoon.