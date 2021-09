Mabel Teunissen maakt droom waar met boekvoorstelling

Mabel begon haar carrière in de modewereld, maar werd na 30 jaar schrijfster van o.m. de 'IJzersterk verhalen'. Net voor ze haar droom wou waarmaken, proza en poëzie uitdragen, werd echter kanker bij haar vastgesteld. Maar nu ze de ziekte heeft overwonnen, besloot ze eindelijk haar droom waar te maken. Ze bundelde verschillende aangrijpende gedichten en verhalen over deze 1000 donkere dagen in haar eerste boek 'De Witte Tutu'.De culturele namiddag met boekvoorstelling werd gepresenteerd door Karel Daerden en Magriet Opdenakker en van een welkomstwoord voorzien door burgemeester Tom Thijsen. De muziek werd verzorgd door pianist Frans Vanbekbergen. Er waren optredens van 'De stervende zwaan' door het ballet Silverstar, waar één van de ballerina’s deelnam aan Belgium got talent, van een vocaal kwartet dat o.m. 'Days of beauty' bracht en van het Poëtisch kwintet De Pristine vrouwen, die enkele gedichten uit het boek voorlazen. Het meest aangrijpende moment was wel de getuigenis van de dochter van één van Mabel’s lotgenoten, Flore Engelbos.Tot slot werden cheques van elk 1.250 euro geschonken aan vzw Witte Roos, die massages verzorgt bij kankerpatiënten en vzw Rozerood, die Limburgse kankerpatiënten en hun naasten samenbrengt. Aan het eind van de avond signeerde Mabel nog haar boek voor iedereen die het wou.Foto 1: Uitreiking chequesFoto 2: Poëtisch kwintet met burgemeesterFoto 3: Mabel signeert