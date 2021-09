Pannenkoeken smullen voor Ons Wel Zijn Rooierheide

Zondag was er het in het OCR, na een jaartje gedwongen pauze, weer een blij weerzien van jong en oud die zich op de jaarlijkse pannenkoekennamiddag van 'Ons Wel Zijn Rooierheide' graag lieten verwennen met huisbereide pannenkoeken.

In de keuken en achter de toog draaide de bediening dankzij de vele vrijwilligers op volle toeren .” Met de inzet van de kernleden bezoeken we de zieken minstens eenmaal per maand. Het jaarlijks ontmoetingsfeest is voor de meesten een moment om van te genieten samen met lotgenoten.” “Ook een kaartje bij verjaardag, een geschenkje met Pasen en Kerstmis en een bloempje voor de chronische zieken bij chronische ziekendag is mogelijk dankzij de opbrengst van deze actie”, aldus voorzitter Magda Appermans.