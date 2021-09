Minister Vandenbroucke over gebrekkige controle op CO2-meters: “Geen man overboord”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal zijn collega die bevoegd is voor Economie “aanspreken” over het gebrek aan controle op de verplichte CO2-meter in fitnesscentra. Al benadrukt hij ook dat er “geen man overboord” is. Er is dan wel een ambitieuze doelstelling rond ventilatie afgesproken, de weg er naartoe is nog lang, aldus de minister dinsdag in De Ochtend op Radio 1.

Volgens De Standaard was er tussen 9 juni en 21 september in bijna 2.500 horecazaken een controle van de verplichte CO2-meter. Bij fitnesscentra staat de teller op twee. Het toezicht gebeurt door twee overheidsdiensten. De ene controleert systematisch, de andere enkel na een klacht.

De cijfers staan haaks op de beslissing van het laatste Overlegcomité om strikte regels op te leggen over de ventilatie, en dat ruimer dan enkel in horeca en fitnesscentra. “De tijd van de vrijblijvendheid is voorbij”, herhaalde minister Vandenbroucke dinsdag.

Meteen merkt hij ook op dat er nog een overgangsperiode nodig zal zijn. Verplichte ventilatie vergt immers investeringen en dus zal het nog wel maanden duren vooraleer alles rond is. Bovendien worden de coronamaatregelen vandaag nog steeds beheerd via ministeriële besluiten. Het is evenwel de bedoeling eind oktober de werking via die MB’s te stoppen, wat het moeilijk maakt die regels in zo’n MB te gieten, luidt het.