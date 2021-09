Toekomst Geneberg gaat met de Hamse Schaal aan de haal

Vorig jaar werd de schaal van Ham Recreatievoetbal op het laatste moment geannuleerd wegens corona. Maar dit jaar stonden de ploegen van Ham weer paraat om de strijd aan te gaan. 25 september werd een prachtige dag, enerzijds door het prachtige weer en anderzijds door de vriendschappelijke sfeer die er op de velden heerste. Het was duidelijk te merken dat de voetballers dit na zo’n lange tijd gemist hadden.De Warande was gastheer op hun twee terreinen. De Miezeriken hadden de wisselbeker bij de laatste editie tot hun rechtmatige eigendom toegeëigend na 3 overwinningen. Met een doelpuntensaldo van 9 en twee gewonnen matchen haalde Toekomst Geneberg de schaal binnen. "Dat is geleden van toen ik nog meespeelde", vertelt trouwe supporter Robert Eens. De tweede plaats ging naar FC Rio gevolgd door de Miezeriken. SK Ham en Warande Sport sloten af met een negatief saldo.