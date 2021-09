Spiksplinternieuwe Jaguar wordt geleverd, maar dat gaat mis: “Was in shock”

De Amerikaanse Melissa Morvey heeft gezien hoe een slordige 32.000 euro op enkele seconden tijd niks meer waard was. Toen ze filmde hoe een Jaguar werd geleverd voor een klant van haar, ging het mis. De wagen zat niet goed vast op de oplegger, bolde naar achter en ramde zo een andere auto. “Alles ging zo snel, ik was in shock”, klonk het achteraf. De Jaguar werd door de verzekeringsmaatschappij perte totale verklaard.