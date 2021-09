In Limburg is het complete busvervoer van De Lijn dinsdagochtend danig in de war gestuurd nadat vandalen ventielen van de buswielen sneden in de stelplaatsen van Hasselt, Winterslag en Beverlo. Daardoor stonden een honderdtal bussen letterlijk aan de grond. De Lijn probeert ze zo snel mogelijk weer rijklaar te hebben.